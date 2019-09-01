Грузия сбила беспилотник Южной Осетии на границе

Грузинские военнослужащие сегодня утром сбили беспилотник Южной Осетии, который патрулировал границу у села Уиска в Знаурском районе республики. Об этом сообщили в Комитете госбезопасности ЮО.
Именно на этом отрезке Грузия ранее возвела блокпост, который в Цхинвале называют незаконным.
— Считаем необходимым заявить, что обстрел югоосетинского гражданского БПЛА в направлении территории Республики Южная Осетия является прямой провокацией и доказательством факта недоговороспособности грузинской стороны, её ориентации на эскалацию очередного вооружённого конфликта с республикой, — заявили в пресс-службе президента Южной Осетии.
Там добавили, что Грузия таким образом подтвердила агрессивные намерения в отношении республики.
КГБ Южной Осетии в свою очередь призвал Россию, Евросоюз и международное сообщество в целом обратить внимание на эту ситуацию.
Накануне МИД Южной Осетии обвинил Грузию в захвате полезных ископаемых.
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