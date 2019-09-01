Зрители восемь минут аплодировали фильму "Джокер" на Венецианском кинофестивале

Ранее в Сети появился финальный трейлер фильма с Хоакином Фениксом. На российские экраны лента выйдет 3 октября этого года.

После премьерного показа фильма Тодда Филлипса "Джокер" на 76-м Международном Венецианском кинофестивале публика восемь минут аплодировала картине.

Как сообщает РИА "Новости", вокруг фильма был настолько большой ажиотаж, что гости фестиваля несколько часов стояли под палящим солнцем, чтобы попасть на сеанс.

Двухчасовая лента показывает историю становления культового персонажа Джокера, за которым скрывается Артур Флек. Его сыграл Хоакин Феникс. Флек страдает от ментальных проблем и неурядиц в семье. В один момент его психика не выдерживает и он начинает постепенно сходить с ума, превращаясь в Джокера — преступника и жестокого борца с системой.

Ранее был опубликован финальный трейлер "Джокера". Российская премьера фильма запланирована на 3 октября 2019 года.