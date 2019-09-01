Зеленский обсудил с Пенсом энергетическую независимость Украины

Вице-президент США Майк Пенс в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве поговорил об энергетической независимости Украины, информирует пресс-служба американского политика.

— Лидеры обсудили достигнутый прогресс в обеспечении энергетической независимости Украины, — говорится в сообщении, которое приводит РИА "Новости".

Пенс также поприветствовал усилия украинского президента по осуществлению "смелых реформ по борьбе с коррупцией и улучшению бизнес-климата для привлечения инвестиций из-за рубежа".

Ранее Зеленский заявил Пенсу, что верит в скорый мир в Донбассе.