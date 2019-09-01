Зеленский заявил вице-президенту США, что верит в скорый мир в Донбассе

Тот похвалил украинского лидера за его "успешный старт" на посту главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провёл в Варшаве встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. Он заявил, что верит в скорое завершение конфликта на востоке страны.

— Мы верим, что скоро будет мир, и всё для этого делаем, — заверил Зеленский американского собеседника.

Он поблагодарил вице-президента США за помощь со стороны Вашингтона. Пенс в свою очередь передал ему слова лидера Штатов Дональда Трампа о том, что у Зеленского хороший старт на посту президента.

Напомним, что Зеленский и Пенс прибыли в Варшаву для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию начала Второй мировой войны. Примечательно, что российских представителей туда не позвали. В Варшаве объяснили такое решение тем, что РФ не соответствует современным требованиям. В МИД РФ назвали это глупостью.