Формируя список приглашённых стран на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, Правительство Польши руководствовалось "современным критерием", которому Россия не отвечала, а потому не была приглашена, заявил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью Radio Maryja.

По его словам, сейчас власти страны готовы пригласить других членов Евросоюза, НАТО, представителей Восточного партнёрства.

Он отмечает, что руководство страны стремится отдать дань памяти тем событиям в "духе исторической правды". Россия, по его словам, в этом никак не заинтересована. Большие ожидания у дипломата относительно участия в мероприятии президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, он отметил и приезд президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. По словам Шинковского, Берлин "добился прогресса в плане признания своей вины в контексте Второй мировой войны". Также он напомнил, что Польша всё ещё "не забывает" о том, что не получала от Германии компенсации за потери, понесённые во время Второй мировой войны.

Ранее Лайф сообщал, что Польша пригласила Германию вместо России на 80-летие начала Второй мировой. Также был приглашён президент США Дональд Трамп, ради него даже была нарушена ежегодная традиция — мероприятие было перенесено в Варшаву, но американский лидер отменил поездку.