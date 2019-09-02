ФБР: Стрелок в Техасе не связан с террористами

Устроивший стрельбу в штате Техас, США, не связан с террористическими организациями. Об этом сообщает Chicago Tribune со ссылкой на представителя ФБР Кристофера Комбса.

По его словам, расследование трагедии продолжается, на данный момент ФБР полагает, что стрелок не был связан с террористическими организациями.

Напомним, 31 августа мужчина, которого полиция идентифицировала как 36-летнего Сета Этора, застрелил полицейского, остановившего его машину у города Мидленда. Затем он угнал почтовый фургон и доехал до торгового центра в городе Одесса, где открыл огонь по прохожим. По последним данным, жертвами стали семь человек.