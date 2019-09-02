Папа римский назвал имена 13 новых кардиналов Римско-католической церкви

Новыми членами Кардинальской коллегии станут в том числе три иерарха, возраст которых превышает 80 лет.

Папа римский Франциск объявил, что 5 октября на консистории возведёт в кардинальское достоинство 13 иерархов Римско-католической церкви из разных государств мира.

Пурпурные шапочки "князей церкви" получат президент Папского совета по межрелигиозному диалогу испанец Мигель Анхель Аюсо Гиксот, архиепископ Болоньи монсеньор Маттео Дзуппи и заместитель секретаря дикастерии по службе цельного человеческого развития канадец Майкл Черни, занимающийся проблемой мигрантов.

Новые "пурпуроносцы" представляют разные государства, в том числе Кубу, ДР Конго, Гватемалу и Индонезию. Также за заслуги перед церковью новыми членами Кардинальской коллегии станут три иерарха, чей возраст превышает 80 лет. Из-за этого они не могут участвовать в конклаве по выборам папы римского. Среди них — архиепископ-митрополит Каунасский Сигитас Тамкявичюс.

Последняя консистория, на которой папа Франциск возвёл в кардинальское достоинство 14 иерархов, прошла в Ватикане в июне 2018 года.

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