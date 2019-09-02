В США школьница заразилась редчайшим заболеванием после укуса комара

По словам её матери, мозг девочки пытается самостоятельно побороть вирус, поэтому она находится без сознания.

В американском штате Мичиган девочка заразилась редким заболеванием после того, как её укусил комар, сообщает Inside Edition.

У 14-летней Саванны ДеХарт началась сильная головная боль в начале августа. Спустя несколько дней у неё поднялась температура и заболели суставы. Девочку доставили в больницу, где врачи обнаружили у неё редчайшее заболевание — вирус восточного энцефалита лошадей (ВВЭЛ), который переносят комары.

Сейчас Саванна подключена к аппарату искусственного дыхания. Как рассказала мать девочки, её мозг делает попытки самостоятельно излечиться от вируса, поэтому ребёнок находится без сознания, однако реагирует на прикосновения.

— Мы очень гордимся ею и небольшими шагами, которые она делает каждый день. Медики планируют отключить её от аппарата в ближайшее время, и мы молимся, чтобы всё прошло нормально, — рассказала мать девочки.

При заражении ВВЭЛ инкубационный период составляет от четырёх до десяти дней, а острое заболевание обычно длится от нескольких дней до нескольких недель — в зависимости от степени тяжести. Вирус крайне редкий — за год фиксируется около семи случаев заболевания.

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