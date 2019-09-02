В Росстате рассказали о самых популярных направлениях у российских туристов

В топ-10 попали Турция, Абхазия, Финляндия Казахстан, Китай, Украина, Эстония, Таиланд, Грузия и Германия.

Турция стала самым популярным направлением у российских туристов в первом полугодии 2019 года, её посетило 2,649 миллиона туристов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата.

На втором месте оказалась Абхазия, в ней побывали 1,852 миллиона россиян. По мнению Российского союза туриндустрии (РСТ), второе место, возможно, обеспечили её же граждане.

Всего, по данным Росстата, в разных странах побывало 19,891 миллиона россиян. На третьем месте оказалась Финляндия, там побывало 1,644 миллиона туристов из России.

В десятку лидеров также попали Казахстан (1,371 миллиона), Китай (1,077 миллиона), Украина (1,057 миллиона), Эстония (847 тысяч), Таиланд (654 тысячи), Грузия (630 тысяч) и Германия (628 тысяч).

По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, статистика учитывает именно пересечение границы, а не количество въезжающих граждан. Поэтому второе место Абхазия могла получить из-за своих же жителей с российскими паспортами, которые пересекают границу в обоих направлениях десятки раз.

— Или возьмём Казахстан, который граничит с девятью субъектами РФ и имеет длину границы 7,5 тысячи километров, — сказала она.

Кроме того, в эту страну можно въехать по российскому паспорту, поэтому в Казахстане большой поток приграничных поездок, добавила Тюрина. При этом она подставила под сомнение туристическую цель поездки.

Также она напомнила об отсутствии реального туристического потока на Украину с 2014 года, а в туристические поездки попали в основном частные путешествия родных и близких украинцев и россиян.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали о туристическом потоке из Китая в Россию.