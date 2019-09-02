Авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов к концу 2019 года

В первом квартале текущего года авиакомпании потеряли около 45 миллиардов рублей.

Стоимость авиабилетов увеличится на 10% к концу 2019 года по сравнению с показателями 2018 года, рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров газете "Известия".

По его словам, вторые и третьи кварталы являются прибыльными для авиакомпаний, а первые и четвёртые — убыточными.

— Но по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается, — рассказал Шокуров.

По информации АЭВТ, в первом квартале 2019 года авиакомпании потеряли около 45 миллиардов рублей, что на 32% больше, чем в тот же период в 2018 году. При этом в прошлом году операционные убытки авиаперевозчиков России составили порядка 54 миллиардов рублей.

Как считают эксперты, основными факторами, которые создают убытки, являются высокая стоимость авиационного керосина и избыточность провозных мощностей (количество мест в действующем флоте).

При этом основным механизмом поддержки для авиакомпаний, который будет препятствовать повышению цен на билеты в условиях возрастания стоимости топлива, должен стать демпфер — компенсация авиаперевозчикам при резком росте цен на топливо.

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