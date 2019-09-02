Борисов заявил, что ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что ракета "Ангара" не соответствует требованиям Министерства обороны страны, ведомство — основной заказчик этого носителя.

— Ракета не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик, — заявил Борисов в интервью "Ведомостям". — Но то, что Минобороны выбрало "Ангару" основным носителем для формирования спутниковой группировки, никто не подвергает сомнению.

По словам Борисова, зафиксированы срывы "Роскосмоса" по "Ангаре", из-за этого и потеряно много времени.

Ранее сообщалось, что первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный намечен на конец 2023 года.