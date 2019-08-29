Стало известно, когда состоится первый пуск "Ангары" с космодрома Восточный

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Фото © Министерство обороны РФ

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный намечен на конец 2023 года. Об этом сообщил начальник отдела Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Кирилл Филенков на канале "Роскосмос ТВ" на "Ютубе".

Пройдены заводские испытания опорного устройства первых четырёх этажей кабель-заправочной башни. Началась их отправка на космодром Восточный, — рассказал Филенков.

Сейчас на космодроме идёт строительство второй очереди — инфраструктуры под "Ангару". Ранее стало известно, что с Восточного скоро смогут запускать космические грузовики "Прогресс".

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