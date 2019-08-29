Стало известно, когда состоится первый пуск "Ангары" с космодрома Восточный

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный намечен на конец 2023 года. Об этом сообщил начальник отдела Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Кирилл Филенков на канале "Роскосмос ТВ" на "Ютубе".

— Пройдены заводские испытания опорного устройства первых четырёх этажей кабель-заправочной башни. Началась их отправка на космодром Восточный, — рассказал Филенков.

Сейчас на космодроме идёт строительство второй очереди — инфраструктуры под "Ангару". Ранее стало известно, что с Восточного скоро смогут запускать космические грузовики "Прогресс".