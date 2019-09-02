На Урале школьникам пообещали бесплатный кальян в честь Дня знаний

Местные власти назвали эту рекламную акцию неудачной шуткой и посоветовали удалить пост.

Одна из кальянных Нового Уренгоя (ЯНАО) в рамках рекламной акции ко Дню знаний якобы пообещала школьникам бесплатные кальяны. Объявление заведение выставило на своей страничке в "Инстаграме".

Сотрудники кальянной на фотографии с изображением учеников написали рекламный слоган: "Всем школьникам кальян на фрукте в подарок". В комментариях многие пользователи выразили недовольство такой акцией и намекнули, что хозяева заведения рискуют лишиться своего бизнеса.

Акцию заметили и местные власти. Так, депутат местного заксобрания Иван Вершинин рекомендовал удалить рекламный пост, назвав его неудачной шуткой.

— Судя по тому, что ниже в посте указано, что акция действительна для лиц старше 18 лет, можно принять пост за своеобразную шутку. На мой взгляд, неудачную. Напоминаю, несовершеннолетним не разрешена продажа табачных и алкогольных изделий, — написал депутат в "Инстаграме".

Свою публикацию в соцсети прокомментировал руководитель кальянной Евгений Кашкаров. Он заявил, что это лишь трюк: детям кальяны давать не намерены.

— Мы дали этот пост, чтобы о нас могли услышать те люди, которые о нас не знали. Сделали такой хайп (общественный резонанс. — Прим. Лайфа) небольшой. У нас исключительно вход 18+ по паспортам. Именно этого правила придерживаемся, — приводит его слова Ura.ru.

Ранее Лайф сообщал, что в Хабаровском крае школьников повезли на праздничные линейки на лодках.