В Калужской области после ссоры с матерью пропал девятилетний мальчик

В последний раз ребёнка видели на детской площадке в районе его места жительства.

В городе Кирове Калужской области девятилетний Даниил Артёмов поссорился с матерью, вышел из квартиры, и после этого его не могут найти. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

Согласно информации правоохранительных органов, 31 августа мальчик вместе с матерью и братом пришли в гости к знакомым. Там у него и произошёл конфликт с матерью. После опросов выяснилось, что позже его видели на детской площадке в районе его места жительства.

Правоохранительные органы и волонтёры ищут ребёнка. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту бесследного исчезновения школьника. Они выясняют, при каких обстоятельствах пропал Даниил, и проверяют условия его жизни и воспитания.

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