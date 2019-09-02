В Башкирии два часа отмывали зайчат, попавших в битумную яму

Маленькие животные, по словам сотрудников завода, плакали, когда их очищали от мазута.

В городе Салават сотрудники битумного завода очистили зайчат, которых прохожий обнаружил тонущими в заброшенном нефтешламовом накопителе.

По словам работников завода, прохожий нашёл троих зайчат в мазутной яме в 12 километрах от предприятия. У них уже торчали только головы. Мужчина достал животных, укутал их в свою куртку и позвонил на завод, чтобы попросить там помощи. Его попросили срочно привезти зайчат. Они были полностью покрыты нефтяной плёнкой.

— Так как мы производим битум, у нас есть все жидкости, которые стирают мазут и бутим. Наши сотрудники начали оттирать специальной жидкостью их и вытирать тряпками. Мы спасали их больше двух часов, — рассказал Лайфу сотрудник завода Эмиль.

По его словам, полукилограммовые зайчата плакали, когда их отмывали. После того, как их полностью очистили от мазута, мужчина, который привёз зайчат, забрал их себе.

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