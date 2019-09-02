Психолог рассказал, как можно выиграть спор с женщиной

Он считает, что умение одерживать в этом верх не зависит от пола. Главное — соблюдать два условия в дискуссии.

Клинический психолог Михаил Хорс выразил несогласие с выводами шведских психологов о том, что якобы нельзя переспорить женщин. По мнению специалиста, победа в споре не зависит от пола. Побеждает тот, кто умеет слушать и слышать собеседника.

Напомним, ранее учёные из крупнейшего в Швеции медицинского Каролинского института заявили, что память женщин устроена таким образом, что с ними бесполезно спорить. Женский мозг лучше справляется с эпизодической памятью, которая чётко фиксирует весь ход разговора.

По мнению же Михаила Хорса, в споре нужно соблюдать два условия: быть спокойным и иметь желание найти компромисс, а не просто выиграть спор.

— Если оба человека хотят прийти к какой-то общей точке, то это одна история. Люди в этом случае готовы к некоему компромиссу. Действительно же споры заводятся только для того, чтобы победить. В результате в спорах используются манипуляции, подтасовки, обманы. В споре можно победить, если быть спокойным. И этому спокойствию можно тренироваться. Категоричные двухцветные позиции приводят к тому, что человеком легче управлять. Когда палитра убеждений человека многоцветная, это даёт человеку больше устойчивости, — передаёт НСН слова Хорса.

Михаил Хорс добавил, что ставит по сомнение данные, которые опубликовали учёные из Швеции, несмотря на то что они основаны на длительных исследованиях, которые коснулись 1,2 миллиона человек.