В Липецке цирковой лев изуродовал посетительницу

Что именно вызвало агрессию хищника, неизвестно, однако в администрации шапито утверждают, что пострадавшая якобы была нетрезва да ещё и проникла в служебную зону.

Инцидент произошёл на площадке у спорткомплекса "Звёздный", где выступал цирк шапито. Молодая женщина пришла на представление вместе с дочерью. После антракта, как сообщает местный портал gorod48, посетительница оказалась в служебной зоне, куда посторонним вход запрещён. По версии работников цирка, женщина была нетрезва, а зона, в которой всё произошло, была огорожена металлическим забором с предупредительной надписью: "Осторожно, хищники!".

Так или иначе, посетительница имела неосторожность подойти к вольеру со львом. Липчанку успели вовремя вырвать из лап зверя, что в результате спасло ей жизнь, однако хищник задел её когтями.

— Я даже не видела, что там клетки стоят. И тут перед лицом мохнатая лапа, удар… И я ничего не помню. Была оглушена, — рассказала пострадавшая журналистам.

Работники цирка оказали посетительнице первую помощь, вызвали скорую и сопровождали женщину до самой больницы. Кроме того, они регулярно навещают пострадавшую, которая отказалась от любых претензий к ним и даже благодарна за спасение жизни. А вот цирковая карьера льва теперь окончена. Как выяснили журналисты издания "КП-Липецк", хищника теперь отдадут в зоопарк.

— Лев абсолютно здоров, усыплять его точно не будут, — заверили в администрации шапито.

Ранее в Казани четырёхлетняя девочка упала в цирке и сломала позвоночник. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".