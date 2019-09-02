Обвинение потребовало шесть лет колонии для блогера, угрожавшего детям силовиков

Сам Владислав Синица своей вины не признаёт, утверждая, что его слова "были вырваны из контекста".

Гособвинение попросило приговорить к шести годам колонии Владислава Синицу — блогера, который в социальных сетях под ником Макс Стеклов призывал совершать насильственные действия в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала Пресненского суда Москвы, где дело будет впервые рассмотрено по существу.

Ранее 30-летнему Владиславу Синице было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 октября. Блогер своей вины не признаёт.

— Я категорически отрицаю предъявленные мне обвинения, тем более отрицаю угрозы родственникам сотрудников правоохранительных органов. Мои слова вырваны из контекста, — утверждает Синица.

Напомним, блогер был арестован 5 августа. В его доме был проведён обыск, изъяты персональный компьютер и мобильные телефоны.