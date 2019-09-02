Арестована ещё одна фигурантка по делу Абызова

Женщине предъявили обвинения в мошенничестве и участии в организованном преступном сообществе.

Басманный районный суд столицы постановил заключить под стражу Инну Пикалову — ещё одну фигурантку по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об аресте ходатайствовали следователи.

— Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения до 1 ноября в виде заключения под стражу в отношении Инны Пикаловой, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 и по ч. 2 ч. 210 УК РФ, — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Юноны Царёвой.

Известно, что Пикалова является бухгалтером филиала "Новопсковский" ООО СП "Нибулон". Защита женщины собирается опротестовать арест.

Самому экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Тот же Басманный суд Москвы арестовал экс-министра до 25 октября 2019 года. Помимо Абызова арестовано пять человек.

СК оценил доходы Абызова от незаконного бизнеса в 32 миллиарда рублей.