В Белоруссии спустя 20 лет нашли потерявшуюся в вечерней электричке девочку

Все эти годы отец и мать не переставали надеяться на воссоединение с дочерью и продолжали ждать.

В Белоруссии отец и мать через 20 лет нашли дочь, которая потерялась в четырёхлетнем возрасте. Об этом сообщает МВД республики.

Юля пропала из виду в вечерней электричке Минск — Осиповичи 1 октября 1999 года. Родители два дня сами искали пропавшую по станциям, расклеивали объявления, общались с местными жителями, однако поиски были безуспешными. Затем они обратились в милицию, но всё безрезультатно.

18 августа 2019 года в дежурную службу Пуховичской милиции поступил звонок из России от молодого человека, который рассказал о своей 24-летней подруге Юлии Гориной. Девушка сообщила ему, как потерялась в электричке, оказалась в интернате, а затем — в приёмной семье. Молодой человек решил искать её родителей.

Неделю назад семья воссоединилась в Пуховичском РОВД. По словам матери Юлии, через два года после пропажи дочери они с супругом переехали подальше от железнодорожных станций, поскольку было невыносимо смотреть на поезда. Однако все эти годы они не теряли надежды и продолжали ждать.

Ранее Лайф сообщал о пропаже девятилетнего мальчика после ссоры с матерью.