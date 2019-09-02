ФАС увидела в прогнозе роста цен на авиабилеты шантаж пассажиров

В АЭВТ ответили, что никого не шантажируют, а лишь констатируют положение дел в отрасли.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пообещала разобраться, почему были обнародованы прогнозы роста цен на авиабилеты. Ранее заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров сообщил, что стоимость авиабилетов увеличится на 10% к концу 2019 года по сравнению с показателями 2018 года.

— Деятельность организации будет изучена на предмет сговора. Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров, — передаёт РБК сообщение пресс-службы ФАС.

В ведомстве отметили, что основания для повышения цен на авиабилеты отсутствуют, так как они формируются в том числе в зависимости от платёжеспособности граждан.

В свою очередь представители АЭВТ заявили, что они никого не шантажируют, а лишь констатируют положение дел. И ФАС известны те проблемы, которые существуют в отрасли. Если дальше не принимать меры государственной поддержки, авиакомпании не смогут сдерживать цены, говорят в ассоциации.