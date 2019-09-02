Любовь Соболь задержана после участия в акции 31 августа

Незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь задержали полицейские. Об этом пишет ТАСС.

— Соболь задержали, предположительно, это связано с её участием в акции 31 августа. Ориентировочно, её везут в отдел полиции Троицка, — приводит агентство слова её адвоката Ивана Сустина.

Ранее стало известно, что по факту проведения 31 августа в центре Москвы несогласованной акции столичная полиция возбудила дело об административном правонарушении по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

По данному делу проводится расследование.

В прошедшие выходные в Москве прошла несанкционированная протестная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным ГУ МВД РФ по Москве, в ней участвовало около 750 человек.

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