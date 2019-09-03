В ЛНР сообщили об обстреле населённого пункта

Вооружённые силы Украины открыли огонь из миномёта по району населённого пункта Золотое-5 в Донбассе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По его словам, 2 сентября в 21:45 силовики 72-й отдельной механизированной бригады выпустили 13 82-миллиметровых мин по району Золотого-5.
Сейчас данные о разрушениях и пострадавших уточняются. По словам Осадчего, подразделения ЛНР полностью придерживаются договорённостей о прекращении огня.
Ранее в ДНР рассказали, как беспилотники ВСУ "выжигают дома" в Донбассе.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram