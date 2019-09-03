Начался визит Путина в Монголию по случаю юбилея победы на Халхин-Голе

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Монголию, куда его пригласили на торжественные мероприятия, посвящённые 80-летнему юбилею победы на Халхин-Голе.

— Визит нашего президента в Монголию 3 сентября посвящён участию в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в боях на реке Халхин-Гол, — сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Кроме того, российский лидер также проведёт переговоры в узком и расширенном составах с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, на которых будут обсуждаться двустороннее сотрудничество в области транспорта, сельского хозяйства, энергетики и электроэнергетики, банковской сферы, мирного атома и меры по его стимулированию.

Ожидается, что по итогам встречи лидеры двух стран подпишут бессрочный договор о дружеских отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, а также ряд контрактов.

В 2019 году в Монголии отмечают 80-летие Победы советских и монгольских войск в битве с японцами на реке Халхин-Гол. Под командованием полководца Георгия Жукова и при поддержке советских войск Монголия отстояла свой суверенитет и территориальную целостность.