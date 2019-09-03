Facebook может отказаться от счётчика лайков ради "спасения" пользователей

Очередной удар в самое сердце лайкозависимым пользователям приготовили разработчики "Фейсбука", которые тестируют возможность отказа от счётчика лайков под публикациями. Об этом сообщает портал TechCrunch.

По данным журналистов, тестирование новой функции уже началось в приложении соцсети на платформе Android. Теперь пользователи не могут посмотреть общее число лайков, но они по-прежнему могут посмотреть список тех, кто оценил публикацию. Отмечается, что это может говорить о некотором успехе аналогичного нововведения, которое тестируют "Инстаграм", "Твиттер", а с недавних пор и "ВКонтакте".

На запрос журналистов в компании "Фейсбук" подтвердили проведение исследования, но делиться уже имеющимися результатами отказались, ограничившись комментарием, что таким образом хотят защитить пользователей от лайкозависимости, снизить давление самоцензуры и проявлений зависти.