Роспотребнадзор рассказал, как правильно кормить школьников

Им необходимы три основных приёма пищи и два перекуса, калорийность которых должна соответствовать возрасту ребёнка.

В Роспотребнадзоре рассказали, что питание школьника должно быть сбалансированным и полноценным, блюда лучше варить и запекать, а не жарить.

В ведомстве рассказали, что питание детей должно состоять из завтрака, обеда, ужина и двух перекусов (второй завтрак и полдник). Причём каждый приём пищи должен происходить примерно в одно и то же время. Это улучшит процесс переваривания пищи и защитит от желудочно-кишечных заболеваний.

Также отмечается, что суточная калорийность рациона взаимосвязана с возрастом ребёнка. Дети 7–11 лет должны потреблять 2300 ккал, 11–14 лет — 2500 ккал, 14–18 лет — до 3000 ккал. Жиры, белки и углеводы должны быть в соотношении 1:1:4 по массе.

— В питании обязательно должны присутствовать разнообразные молочные, мясные, рыбные, яичные блюда, овощи, фрукты, орехи, растительные масла, — подчёркивают в ведомстве.

Предпочтение лучше отдать блюдам, которые приготовлены на пару или сварены, а рецепты с обилием масла стоит свести к минимуму или вообще исключить.

Напомним, накануне начала учебного года Роспотребнадзор напомнил родителям правила по защите здоровья ребёнка. В первую очередь стоит обратить внимание на вакцинацию и соблюдение правил личной гигиены.