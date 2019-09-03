Выпускницу медвуза осудили на 10 лет за убийство преподавательницы

Злоумышленница страдала зависимостью от азартных игр. На пожилого профессора она напала из корыстных побуждений.

Трагедия произошла в мае текущего года. 31-летняя выпускница жестоко убила профессора Кемеровского медицинского университета заслуженного врача Российской Федерации Инну Копылову. Ей было 82 года. Коллеги забеспокоились, когда пожилая преподавательница вдруг не пришла на занятия. Тело нашли в её квартире. Копылова скончалась в результате многочисленных травм головы.

По подозрению в убийстве была задержана бывшая студентка вуза, в котором преподавала погибшая. На допросе она признала свою вину.

Следствием было установлено, что женщина, страдавшая зависимостью от азартных игр, украла из квартиры профессора драгоценности и деньги на сумму около 180 тысяч рублей. Узнав, что потерпевшая написала заявление в полицию, она пришла к ней домой с целью уладить конфликт, но что-то пошло не так. Гостья в порыве ссоры схватила гантели и жестоко убила пожилую хозяйку. Причём место преступления она покидала не с пустыми руками, а дополнительно похитив из квартиры деньги, банковские карты и украшения.

Суд Ленинского района Кемерова признал бывшую студентку виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), двум эпизодам ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище).

— Приговором суда женщине назначено наказание в виде десяти с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, — сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Кемеровской области.

Ранее житель Калужской области признал вину в жестоком убийстве ветерана Великой Отечественной войны. 34-летний обвиняемый, который является наркоманом, воспользовавшись доверием пожилого мужчины, проник к нему в квартиру и нанёс ему не менее десяти ударов по голове и телу. После этого он похитил 50 тысяч рублей и скрылся с места преступления.