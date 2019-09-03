Лукашенко рассказал, почему Белоруссия "наглухо закрыла" границу с Украиной

Белоруссия закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия. Об этом заявил Александр Лукашенко.

— Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, — отметил президент на международной конференции по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов в Минске.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии, за 2018 год на границе с Украиной было изъято более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия.

Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский попросил у него "какой-то" поддержки.