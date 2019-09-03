В Париже украли знаменитую крысу Бэнкси

В Париже украли знаменитые граффити, приписываемые британскому стрит-арт-художнику Бэнкси. Об этом сообщает телеканал LCL.

На рисунке изображена крыса — один из главных персонажей работ Бэнкси. Граффити были сделаны на оборотной стороне знака на улице Рамбюто, недалеко от центра Помпиду, в четвёртом округе французской столицы. Отмечается, что работа была защищена плексигласовым щитом. Полиция начала расследование по факту кражи.

Ранее в Великобритании уничтожили знаменитые граффити Бэнкси о Брексите, а в родном городе художника обнаружили его старую работу.