В Париже украли знаменитую крысу Бэнкси

В Париже украли знаменитые граффити, приписываемые британскому стрит-арт-художнику Бэнкси. Об этом сообщает телеканал LCL.
Detail of the new Banksy in Paris at Centre Pompidou. #banksy #centrepompidou #paris #art #contemporaryart #streetart #urbanart #stencil pic.twitter.com/2Zoej9QycJ— Print Them All (@PrintThemAll) June 27, 2018
На рисунке изображена крыса — один из главных персонажей работ Бэнкси. Граффити были сделаны на оборотной стороне знака на улице Рамбюто, недалеко от центра Помпиду, в четвёртом округе французской столицы. Отмечается, что работа была защищена плексигласовым щитом. Полиция начала расследование по факту кражи.
Ранее в Великобритании уничтожили знаменитые граффити Бэнкси о Брексите, а в родном городе художника обнаружили его старую работу.
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