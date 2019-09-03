В Раде рассказали о горе в семье Тимошенко

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко не присутствовала в Верховной раде 3 сентября, потому что в её семье случилось горе. Об этом рассказал депутат украинского парламента Валентин Наливайченко.

— Насколько мы знаем… в её семье горе, и по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами, — сказал член фракции "Батьковщина".

При этом подробности он не уточнил, заявив, что Тимошенко сама объяснит ситуацию.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины в окончательном чтении приняла законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Документ начнёт действовать с 1 января 2020 года.