Учёные рассказали, почему северные народы реже болеют диабетом

Также выяснилось, что на Крайнем Севере распространены такие заболевания, как туберкулёз, рак пищевода и описторхоз.

Эксперты из Института цитологии и генетики СО РАН выяснили, что представители народов Крайнего Севера реже болеют сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако подвержены туберкулёзу и заражению паразитами. Об этом пишет News.ru.

— Такие различия объясняются традициями питания коренных народов Севера. Они едят в большом количестве жирную рыбу, содержащую в своём составе полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые позитивно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Народы Севера почти не питаются углеводами — хлебом, крупами, сахаристыми изделиями. А значит, у них практически отсутствует нагрузка на поджелудочную железу, приводящая к развитию сахарного диабета, — объясняет доктор медицинских наук Виталий Румянцев.

При этом учёные добавили, что северные народы чаще всего болеют туберкулёзом, описторхозом (паразитарное заболевание) и раком пищевода. Это также связано с питанием и низким качеством медицины в отдалённых районах.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в России за пять лет число страдающих диабетом увеличилось более чем на 20%. Самое большое количество больных зафиксировано в Псковской области.