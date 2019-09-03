Су-25УБ рухнул на Ставрополье во время отработки "мёртвой петли"

По предварительным данным источника, лётчикам не удалось вывести самолёт из пикирования.

Штурмовик Су-25УБ ВКС РФ, разбившийся на Ставрополье, во время планового полёта отрабатывал фигуры высшего пилотажа. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

— При выполнении "мёртвой петли" лётчики не вывели самолёт из пикирования и столкнулись с землёй. Самолёт вошёл в землю на глубину до трёх метров, — цитирует агентство собеседника.

Напомним, крушение было в безлюдном месте. После падения самолёт полностью разрушился.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что пилотам удалось катапультироваться. Вылетевший на их поиски вертолёт обнаружил место падения штурмовика и два парашюта, которые как раз могли принадлежать лётчикам.