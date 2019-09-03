В Подмосковье назвали самые редкие и популярные имена для детей

Из женских в список попали такие имена, как Луна, Оливна, Божена, а из мужских — Евсей, Демид, Мираэль.

В главном управлении ЗАГС Московской области назвали самые редкие имена новорождённых за август. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника ведомства Елену Филатову.

— Самые редкие женские имена в августе — Ясмина, Луна, Оливна, Августина, Божена. Мужские — Назар, Демьян, Марсель, Евсей, Демид и Михаэль, — рассказала Филатова.

Также, по её словам, самыми популярными именами в Подмосковье стали Кира, Ксения, Дарья, Маргарита, София, а из мужских — Семён, Фёдор, Никита, Артём, Иван, Кирилл.

Напомним, ранее Лайф публиковал исследование учёных о том, во сколько лет жители разных стран рожают первенца.