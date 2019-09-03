В Татарстане мать бросила на улице младенца в пакете

В Татарстане 3 сентября житель села Черемшан обнаружил новорождённого ребёнка в полиэтиленовом пакете около местного магазина. Следствие возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщает СУ СК РФ по Республике Татарстан.
— По предварительным данным, ребёнка обнаружил директор магазина. В настоящее время новорождённый находится в перинатальном центре города Альметьевска, — говорится в сообщении.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в Краснодарском крае камеры сняли, как женщина подбросила люльку с новорождённым ребёнком в местную больницу.
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