В Татарстане мать бросила на улице младенца в пакете

Новорождённый жив, сейчас он находится в перинатальном центре. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

В Татарстане 3 сентября житель села Черемшан обнаружил новорождённого ребёнка в полиэтиленовом пакете около местного магазина. Следствие возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщает СУ СК РФ по Республике Татарстан.

— По предварительным данным, ребёнка обнаружил директор магазина. В настоящее время новорождённый находится в перинатальном центре города Альметьевска, — говорится в сообщении.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Краснодарском крае камеры сняли, как женщина подбросила люльку с новорождённым ребёнком в местную больницу.