Названа главная причина смертей в развитых странах

Учёные провели исследования заболеваний и методов их лечения в странах с разным уровнем доходов населения.

Основная причина смертей в странах с высоким уровнем дохода — рак, сообщила международная команда учёных. Об их исследовании пишет научный журнал The Lancet.

В нём участвовали страны с высоким, средним и низким уровнем дохода населения. Учёные изучали самые частые заболевания, их методы лечения и смертность.

В результате отмечается, что основная причина смертей в развитых странах — рак. Он превысил в два раза сердечно-сосудистые заболевания, которые ранее занимали первое место. Здесь также часты пневмония и травматизм.

А вот в странах с низким уровнем по-прежнему лидируют болезни сердца. Объясняется это недостаточным уровнем медицины. Общая смертность здесь в четыре раза выше, чем в развитых странах.

— В ближайшие десятилетия онкологические заболевания могут выйти на первый план в мире, — сказал один из авторов исследования — Жить Деганэ.

Напомним, ранее учёные назвали блюда, усугубляющие рак. Это любая жареная еда.