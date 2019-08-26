Учёные назвали пищу, усугубляющую рак

Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте, США, выяснили, что жаренная на растительном масле еда может способствовать распространению по крови токсинов, провоцирующих ускоренное развитие опухоли. Об этом говорится в релизе на сайте Американской ассоциации по изучению онкологии.
Так, развитию болезни способствует любая еда, пожаренная на растительном масле, — котлеты, пирожки, беляши, чебуреки и прочие блюда, привычные для рациона россиян.
Учёные призывают граждан с проблемами кишечника совсем отказаться от жареной пищи.
— Такая еда, присутствующая в рационе людей с воспалительными заболеваниями кишечника или раком толстой кишки, увеличивает вероятность, что заболевание станет агрессивнее, — пояснил один из авторов, профессор Чжан Годун.
Ранее эксперты рассказали Лайфу, зачем люди отказываются от еды и к чему это может привести.
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