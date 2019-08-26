Учёные назвали пищу, усугубляющую рак

Среди пищи, оказавшейся под запретом, есть несколько блюд, привычных для рациона россиян.

Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте, США, выяснили, что жаренная на растительном масле еда может способствовать распространению по крови токсинов, провоцирующих ускоренное развитие опухоли. Об этом говорится в релизе на сайте Американской ассоциации по изучению онкологии.

Так, развитию болезни способствует любая еда, пожаренная на растительном масле, — котлеты, пирожки, беляши, чебуреки и прочие блюда, привычные для рациона россиян.

Учёные призывают граждан с проблемами кишечника совсем отказаться от жареной пищи.

— Такая еда, присутствующая в рационе людей с воспалительными заболеваниями кишечника или раком толстой кишки, увеличивает вероятность, что заболевание станет агрессивнее, — пояснил один из авторов, профессор Чжан Годун.

Ранее эксперты рассказали Лайфу, зачем люди отказываются от еды и к чему это может привести.

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