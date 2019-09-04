Эксперт предупредил об угрозе блэкаута на Украине

Украина будет закупать у США сжиженный природный газ (СПГ), который будет поставляться на территорию страны через Польшу. Однако его объёма не хватит на то, чтобы покрыть дефицит газа на Украине. Об этом заявил украинский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ. По мнению специалиста, этот недостаток ресурсов приведёт к массовым отключениям электричества в Незалежной уже будущей зимой.

— Потому что они создают ложную иллюзию, что газ через территорию Польши, который американцы будут поставлять по морю, может закрыть наш газовый дефицит, — цитирует эксперта украинское издание "Факты".

По его мнению, объёмы поставляемого американского СПГ слишком малы, чтобы изменить сложную энергетическую ситуацию в стране. При этом альтернативные каналы поставки ещё находятся в стадии разработки.

— Но нынешняя ситуация грозит полноценным блэкаутом именно этой зимой, — предостерёг Кущ.

О заключении договора между Украиной, Польшей и США о поставках газа стало известно 31 августа. Вашингтон заявляет, что закупка газа у США избавит Украину от зависимости от России.