Посольство России ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

Ранее в Болгарии заявили, что выставка, посвящённая 75-летию освобождения Восточной Европы, — это вмешательство во внутренние дела страны.

В Посольстве РФ в Софии отреагировали на заявление болгарского МИД касательно выставки, посвящённой 75-летию освобождения Восточной Европы от фашистских захватчиков. Российское посольство выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о роли СССР в освобождении Восточной Европы.

Выставку, которая откроется 9 сентября в российском культурном центре в Софии, болгарские дипломаты назвали вмешательством во внутренние дела страны.

— Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией, — подчеркнули представители российского посольства на официальной странице организации в "Фейсбуке".

Они также отметили, что выставка направлена исключительно на "ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ". Многие из документов, по данным российского диппредставительства, ранее не были известны или рассекречены.

Прежде ряд европейских лидеров ставили под сомнение роль СССР в освобождении Восточной Европы. Так, эстонский лидер Керсти Кальюлайд заявила, что окончание Второй мировой войны для её страны наступило 25 лет назад — с выводом из страны "последних вагонов с техникой оккупационных войск", то есть советских войск.