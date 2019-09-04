ЦБ предупредил о новом способе мошенничества в соцсетях

Банк России зафиксировал растущую волну кражи денег с помощью социальных сетей. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил заместитель начальника информационной безопасности ЦБ Артём Сычёв.

По его словам, в последнее время возросло количество случаев мошенничества посредством взлома аккаунтов в соцсетях. Злоумышленники получают доступ к чужой странице, рассылают сообщения с просьбой о помощи и публикуют соответствующие посты.

Кроме того, Сычёв отметил, что в некоторых случаях мошенники имитировали голос жертвы. Однако данный способ хищения денег — большая редкость, поскольку он финансово затратен, значит, против обычных граждан его вероятнее всего использовать не будут. По мнению представителя ЦБ, если имитацию голоса и будут использовать, то, скорее всего, против юридических лиц и собственников крупных компаний.

— Выход должен быть значительным, хищения нескольких сотен тысяч рублей не окупают такую операцию, — подчеркнул Сычёв.

Ранее Лайф писал, что мошенники придумали новый способ воровать деньги с карт через голосовые помощники.