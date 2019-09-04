В Госдуме предложили не ставить школьникам двойки и единицы

Депутаты Государственной думы от ЛДПР планируют направить обращение в Министерство просвещения России с предложением убрать из школьных оценок двойки и единицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова.

— Предложение будем продвигать, ищем организационную форму. Обратимся в Минпросвещения, — рассказал Чернышов.

Напомним, ранее российских школьников назвали самыми подверженными стрессу учащимися в мире. Причинами этого называются оценки и сравнивание результатов разных учащихся.