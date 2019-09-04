Установлены личности пилотов разбившегося штурмовика СУ-25УБ

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Фото © Министерство обороны Российской Федерации

Поисковая группа обнаружила тела Лычева и Борцова. Их тела нашли на месте падения штурмовика.

Стали известны личности пилотов штурмовика СУ-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае. На борту был майор Юрий Борцов и капитан Артём Лычев. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Также источник подтвердил, что пилотов нашли погибшими.

Ранее сообщалось, что самолёт разбился при отработке мёртвой петли. По предварительным данным, лётчикам не удалось вывести самолёт из пикирования. При падении они катапультировались. Лайф публиковал первое фото с места крушения.

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