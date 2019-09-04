В Татарстане задержали мать, которая оставила младенца в пакете у магазина

Женщина оказалась сотрудницей этого супермаркета. Против неё возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения.

В Татарстане задержали мать новорождённого, которого нашли 3 сентября в полиэтиленовом пакете возле супермаркета села Черемшан. Об этом сообщает УМВД РФ по республике.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена и задержана мать ребёнка. Ею оказалась продавец данного магазина 1983 года рождения, — говорится в сообщении.

Против задержанной возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Следствие выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, вчера в селе Татарстана директор местного магазина нашёл около супермаркета младенца в полиэтиленовом пакете. Новорождённого отправили в перинатальный центр.