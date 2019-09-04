Аскольд Запашный рассказал Лайфу о причине экстренной операции

Художественный руководитель Большого Московского цирка перенёс операцию в Германии.

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал Лайфу, что причина его госпитализации и экстренного хирургического вмешательства в Германии — обострение грыжи позвоночника. Для знаменитого дрессировщика это уже пятая операция на позвоночнике.

— У меня просто позвоночник постоянно оперируемый, у меня уже три протеза стоит, четыре операции делали, каркас стоит титановый. Следили за двумя грыжами, но, видимо, мышечный каркас не выдержал, и обострилась она, увеличилась и по ногам ударила сильно. Поэтому пришлось экстренно госпитализироваться и оперировать, — отметил Запашный.

По его словам, на полное восстановление может уйти шесть недель, но через неделю он уже собирается вернуться в Россию.

— По поводу включения в работу... Буду смотреть по состоянию. Я в этом смысле всегда торопыга, меня всё время рвёт на манеж сразу. Врачи просят полегче, — добавил дрессировщик.