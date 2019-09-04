В Сочи онкобольного мужчину выселили из временного жилья на улицу

Омбудсмен Сергей Мышак заявил, что обратится к властям Сочи с требованием объяснить инцидент.

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак направит запросы к властям Сочи и в прокуратуру по поводу происшествия с выселением онкобольного с женой из пансионата на улицу. Об этом он рассказал РИА "Новости".

— Более чудовищной ситуации я себе представить не могу. Во-первых, чудовищный иск администрации, которая потребовала выселить онкобольного человека через суд из маневренного фонда, заведомо зная, что человек не имеет собственного жилья… Второй вопрос: чем руководствовался судья, который вынес это решение? В этом очень нехорошем деле предстоит разбираться, но первое, что надо сделать, это дать крышу над головой этому человеку, — сказал Мышак.

Онкобольной мужчина с женой восемь лет проживал в пансионате "Нептун" маневренного фонда после того, как их собственный дом снесли в рамках подготовки к Олимпиаде-2014.

Сейчас пансионат продаётся и всех жильцов по решению суда выселяют. У тяжелобольного мужчины, который прикован к постели, нет средств на аренду квартиры, поэтому их с женой выселили на улицу.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов рассказал "Говорит Москва", что предлагал выделить семье служебное жильё. Но супруги отказались и заявили, что будут обращаться в суд.

— Но для того, чтобы дать служебную квартиру, нужно, чтобы кто-то из родственников работал в муниципальных учреждениях. Говорил, давайте дадим рабочее место вашей родственнице в детском саду. Она отказывалась всё время. Я так понял, что её родственники не хотели работать, — сказал Пахомов.

Напомним, ранее Лайф рассказывал об уральской пенсионерке, которая осталась без жилья. Женщину выселили из аварийного дома, но из-за ошибки местных властей она так и не смогла получить новую квартиру. Сейчас она живёт в старом общежитии.