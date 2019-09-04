Путин познакомил Моди с Инфантино: Наш хороший друг

Встреча состоялась на полях Пятого Восточного экономического форума во Владивостоке.

Президент РФ Владимир Путин познакомил премьер-министра Индии Нарендру Моди с главой Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Все они находятся во Владивостоке, где стартовал Пятый Восточный экономический форум.

— Наш хороший друг. Проводили у себя чемпионат мира недавно... Хочет развивать футбол в Индии, — заявил Путин Моди, представляя премьеру Инфантино.

После слов российского лидера о развитии футбола в Индии все дружно засмеялись.

Инфантино на встрече с Путиным назвал ЧМ-2018 лучшим в истории