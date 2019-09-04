Красовский обвинил Навального и Соболь в "плясках на костях"

Лидеры оппозиции отметили приговоры своих подельников безудержным весельем на тату-пати.

Видео с открытия выставки тюремной татуировки, которую организовал Олег Навальный, стало вирусным в соцсетях. На нём представители оппозиционных сил, в частности Алексей Навальный и Любовь Соболь, веселятся и танцуют, несмотря на тот факт, что в этот день в столице прошли судебные заседания, по итогам которых некоторые участники незаконных митингов получили реальные сроки.

Вечеринка оппозиционеров широко обсуждалась в Telegram-каналах и соцсетях. Так, общественный деятель Антон Красовский признался, что сперва решил, что имеет дело с монтажом, но затем убедился, что Навальный и Соболь на самом деле устроили "пляски на костях".

— Я думал, это фейк. Не вчера снято (или вообще монтаж). Но потом посмотрел сториз участников событий. Праздновали, видимо, пять лет Синице, три года Подкопаеву, два — Беглецу. Домашний арест Жукова. Ну и вообще масштабные победы на выборах в Мосгордуму, — рассуждает он в "Телеграме". — В таких случаях меня удивляет не то даже, что люди пляшут на костях. А то, что они все эти пляски снимают и выкладывают в Сеть.

Как уже сообщал Лайф, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены ошибки — "мёртвые души". Оппозиционеры решили, что не будут доказывать свою честность в судах, а призовут своих сторонников выходить на акции протеста. Накануне двое участников незаконных митингов — Иван Подкопаев и Данила Беглец — получили реальные сроки за нападение на силовиков.