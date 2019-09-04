СКР показал, как мать бросила новорождённого сына в пакете у магазина

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Следственное управление СКР по Татарстану опубликовало видеоролик, в котором местная жительница оставила своего новорождённого ребёнка в пакете у магазина.

На кадрах видно, как женщина заходит за угол супермаркета, в котором она сама и работала, оставляет у здания пакет и уходит. Пройдя несколько метров, она возвращается, несколько секунд смотрит на пакет с ребёнком и уходит окончательно.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители задержали 36-летнюю жительницу села Черемшан по факту обнаружения новорождённого мальчика в полиэтиленовом пакете.

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