СКР показал, как мать бросила новорождённого сына в пакете у магазина

Следственное управление СКР по Татарстану опубликовало видеоролик, в котором местная жительница оставила своего новорождённого ребёнка в пакете у магазина.

На кадрах видно, как женщина заходит за угол супермаркета, в котором она сама и работала, оставляет у здания пакет и уходит. Пройдя несколько метров, она возвращается, несколько секунд смотрит на пакет с ребёнком и уходит окончательно.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители задержали 36-летнюю жительницу села Черемшан по факту обнаружения новорождённого мальчика в полиэтиленовом пакете.