Послы ЕС согласовали продление антироссийских санкций ещё на полгода

Срок ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц РФ истекает 15 сентября.

Представители Евросоюза согласовали продление антироссийских санкций в отношении физических и юридических лиц ещё на шесть месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

— Послы сегодня согласовали продление на следующие шесть месяцев индивидуальных мер против физических лиц и компаний, — рассказали агентству.

Отмечается, что официальное решение будет утверждено уже на следующей неделе, после чего оно вступит в силу.

Напомним, в последний раз Евросоюз продлевал индивидуальные санкции в отношении восьми россиян в марте из-за инцидента в Керченском проливе.