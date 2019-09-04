Украинскую туристку жестоко убили в турецкой Анталье. Жертва занималась эскортом

Тело погибшей было найдено за трансформаторной будкой. Подозреваемый задержан по горячим следам.

В курортной Анталье была найдена мертвой 42-летняя гражданка Украины Юлия Б. Как сообщает издание Yeni Alanya, тело женщины обнаружили за трансформаторной будкой в парке Муратпаша.

— Погибшая познакомилась с гражданином Турции и распивала с ним спиртные напитки в парке, после чего пара уединилась за трансформаторной будкой. Позже женщину, которую подозревают в занятии проституцией, нашли мёртвой, — приводит агентство слова источника в правоохранительных органах.

Предполагаемый убийца уже задержан. При обыске у него изъяли украшения, принадлежащие погибшей. По предварительным данным, мужчина признался только в ограблении, но не в убийстве женщины. Кроме того, он не отрицает факта интимной связи с жертвой, однако расправился с ней, по его словам, кто-то другой.

Ранее Лайф сообщал, что в Турции при загадочных обстоятельствах умерла 16-летняя россиянка. Версия родителей: убийство ради органов.