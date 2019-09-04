Лавров оценил ситуацию в международных отношениях: Со дна постучали

Министр подчеркнул, что американские коллеги всё реже используют термин "международное право".

Международные отношения продолжают "стабильно осложняться", и этот процесс не удаётся остановить. Такую критическую точку зрения высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Известия".

Дипломат отметил, что американские партнёры взяли уверенный курс на подрыв всей международно-правовой системы, которая сложилась после Второй мировой войны. Причём Запад не обошёл стороной даже сферу контроля над вооружениями.

— На этот счёт есть много высказываний относительно дна, которое было достигнуто, и со дна постучали. Я бы сказал, что международные отношения продолжают стабильно осложняться, — резюмировал Лавров.

Напомним, с 1 сентября Россия стала председателем Совбеза ООН. Председательство Москвы совпадает с открытием 74-й Генассамблеи ООН и Недели высокого уровня. Ежемесячная ротация этой должности между членами Совбеза ООН осуществляется в алфавитном порядке.